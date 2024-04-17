Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

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İsrail, aylardır Gazze'de katliam yaparak Orta Doğu'yu kana buluyor..

Son olarak İran ile İsrail'in arasında yaşanan gerilim, bölgede ipleri iyice gerdi.

Bazı ülkeler bölgeye uçuşları azaltırken, Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına uyarı geldi..

Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin Lübnan'a yansıması sonucu ülkedeki Türk vatandaşlarını seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

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Türk vatandaşlarının Lübnan'ın Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel illerine gitmemeleri belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıymetli Vatandaşlarımız,



Bölgemizdeki son gelişmelerin Lübnan’a yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri tavsiye olunmaktadır.



Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.



Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir.