Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne düzenlenen saldırıya kınama

İHA

Lübnan'da savaş başlatan İsrail güçleri, son olarak Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne (UNIFIL) yönelik saldırı düzenlemişti.

Bu saldırılar sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama açıklaması yayınlandı...

"DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in, Lübnan’da konuşlu UNIFIL karargahına yönelik saldırısının kınandığı bildirildi. İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’da sivil halka yönelik katliamlarının ardından BM güçlerini hedef almasının, attığı her adımın cezasız kaldığı algısının bir tezahürü olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Uluslararası toplum, İsrail’in hukuka uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ülkemiz UNIFIL Deniz Görev Gücü’ne bir korvet/fırkateyn ve UNIFIL karargâhına ise 5 personel ile katkı sağlamaktadır. Bölgemizde barışın tesisi için uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm girişimlere destek vermeyi sürdüreceğiz.