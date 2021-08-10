Dışişleri Bakanlığı’ndan Mali’ye taziye mesajı

Gao bölgesinde sivilleri hedef alan terör saldırısında 50’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırının ardından taziye mesajı yayınladı.

Mali’nin Gao bölgesinde, 8 Ağustos Pazartesi günü sivilleri hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 50’den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı, gerçekleşen menfur saldırıya yönelik taziye mesajı yayınladı.

“MALİ HALKI VE HÜKÜMETİNE EN İÇTEN TAZİYELİRİMİZİ SUNUYORUZ”

Bakanlık tarafından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Mali’nin Gao Bölgesinde 8 Ağustos 2021 tarihinde sivilleri hedef alan terör saldırıları sonucu 50’den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemlerini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz.”