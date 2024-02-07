Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye

AA & Ensonhaber

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, yarın yapılacak seçimlerden önce milletvekili adaylarını hedef alan bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetmiş, 47 kişi de yaralanmıştı.

Terör saldırıları sonrası Türkiye'den Pakistan'a taziye ve destek mesajı verildi.

"Pakistan'ın terörle mücadelesine desteğimiz sürecek"

Dışişleri Bakanlığından, yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı iki ilçede bugün meydana gelen terör saldırılarında 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Kardeş Pakistan halkının acısını paylaşıyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceğiz.