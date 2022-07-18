Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencab eyaletinde meydana gelen tekne kazası sonrası hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.

Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kadın öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan elim olay nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

"Derin üzüntü duyduk"

Bakanlık açıklamasında, "Pakistan'ın Pencab Eyaleti'nde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk." denildi.

"Pakistan halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı diliyoruz"

Dışişleri ayrıca, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı diliyoruz." mesajını verdi.