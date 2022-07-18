Petrol
105.75
4.54%
Euro
17.7371
1.06%
Dolar
17.4509
0.29%
Altın
958.4
0.26%
Borsa
2451
2.89%
Bitcoin
378.567
3.91%
BTXN Coin
7.49
3.16%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencab eyaletinde meydana gelen tekne kazası sonrası hayatını kaybedenler için bir taziye mesajı yayımladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 20:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan’a taziye mesajı

    Pakistan'da İndus Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kadın öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

    Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yaşanan elim olay nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

    "Derin üzüntü duyduk"

    Bakanlık açıklamasında, "Pakistan'ın Pencab Eyaleti'nde İndus Nehri üzerinde bugün bir teknenin alabora olması sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini öğrenmekten derin üzüntü duyduk." denildi.

    "Pakistan halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı diliyoruz"

    Dışişleri ayrıca, "Elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan halkına ve Hükümeti'ne başsağlığı diliyoruz." mesajını verdi.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Pakistan’a taziye mesajı #1


    İlginizi Çekebilir

    Gaziantep’te Suriyeli baba oğlunu öldürdü
    3. Sayfa

    Gaziantep’te Suriyeli baba oğlunu öldürdü

    Pakistan, dost ülkelerden 4 milyar dolar alacak
    Ekonomi

    Pakistan, dost ülkelerden 4 milyar dolar alacak

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Görüş Bildir