Dışişleri Bakanlığı'ndan Polonya-Belarus sınırındaki göç krizine ilişkin açıklama

Belarus-Polonya sınırındaki göç krizinde THY ile ilgili iddialara yönelik yapılan açıklamada, “Türkiye’nin tarafı olmadığı konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmesini reddediyoruz” denildi.

Polonyo ve Belarus’ta, göç krizi günden güne tırmanıyor…

Polonya’ya geçerek Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmak isteyen göçmenler, sınırları zorlamaya devam ediyor…

Sınırda kriz tırmanırken Alman medyasında, Türkiye’yi hedef alan iddialar yazıldı.

Çıkan haberlerde, göçmenlerin hava yoluyla Moskova, İstanbul, Antalya ve Şam’dan Belarus’un başkenti Minsk’e taşındığı, oradan da Belaruslu yetkililerin organizasyonuyla Polonya sınırına getirildiği iddiaları yer aldı.

Haberde, göçmenlerin Türk Hava Yolları (THY) ve Rusya’ya ait hava yolu şirketi Aeroflot’un seferleriyle Belarus’a getirildiği öne sürüldü.

‘TÜRKİYE’NİN SORUNUN TARAFIYMIŞ GİBİ GÖSTERİLMESİNİ REDDEDİYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı, Alman basınında yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

"Türkiye’nin tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz.” denilen açıklamada, “Üçüncü ülke vatandaşlarının Belarus toprakları üzerinden müttefikimiz Polonya, Litvanya ve Letonya’ya yasa dışı geçişi konusunda gerekli önlemlerin alınmadığı ve sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıkları üzüntüyle görülmektedir." denildi.

"TÜRKİYE’NİN MÜTTEFİKLERİNE DESTEĞİ TAMDIR"

"Yaşanan çok boyutlu sorun bu yıl 70. yılını kutladığımız Mültecilerin Hukuki Statüsü Hakkında Cenevre Sözleşmesi’nden kaynağını alan uluslararası koruma sisteminin aşınmasına sebep olabilecektir." uyarısı yapılan açıklama, şöyle devam etti:

"Son 10 yıldır dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin; Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları bu sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır.

“KÜRESEL ÇAPTA SAYGINLIĞA SAHİP ŞİRKETİMİZİN HEDEF ALINMASINI KASITLI BULUYORUZ”

Öte yandan Türkiye’nin, tarafı olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşılmasına rağmen Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip bir şirketimizin hedef alınmasını kasıtlı buluyoruz. Türkiye yasa dışı göç ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede gerekli adımların atılmasının önemini her fırsatta vurgulamakta, uluslararası toplumu bu konuda sorumlu ve duyarlı olmaya davet etmektedir. İlgili tarafların sorunu itidalle çözmesini ümit ediyor ve Türkiye olarak sorunun aşılmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz."

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin sayısı artıyor VİDEO

