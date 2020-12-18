Dışişleri Bakanlığı'ndan Sebahattin Bayram'ın tutuklanmasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu görevlisi Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla tutuklanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreteri'nin casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz.

"ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR"

Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

YUNAN MEDYASININ KIŞKIRTICI YAYINLARINA KINAMA

"Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAKTIR"

Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."