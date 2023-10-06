Dışişleri Bakanlığı'ndan SİHA açıklaması: Operasyonun gidişatını etkilememiştir

Mehmetçik, terör örgütlerine karşı Türkiye'nin meşru müdafa haklarını kullanmak için Irak ve Suriye'de operasyonlarını sürdürüyor.
Terör örgütüne ait belirlenen hedefler yerle bir edilirken terör örgütüne göz açtırılmıyor.
Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Suriye'de başlatılan operasyonlara ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı.
SİHA ile ilgili bilgi verildi
Bakanlıktan yapılan açıklamada dünkü operasyonlar sırasında düşen SİHA ile ilgili bilgi verildi.
Açıklama, SİHA olayının operasyonun icrasını hiçbir şekilde etkilemediği belirtildi.
"Bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.
Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.
"Operasyonun gidişatını hiçbir şekilde etkilememiştir"
Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.
Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.
Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.
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