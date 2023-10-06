Dışişleri Bakanlığı'ndan SİHA açıklaması: Operasyonun gidişatını etkilememiştir Dışişleri Bakanlığı, SİHA olayının, PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilemediğini açıkladı.

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Mehmetçik, terör örgütlerine karşı Türkiye'nin meşru müdafa haklarını kullanmak için Irak ve Suriye'de operasyonlarını sürdürüyor.

Terör örgütüne ait belirlenen hedefler yerle bir edilirken terör örgütüne göz açtırılmıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Irak ve Suriye'de başlatılan operasyonlara ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı.

SİHA ile ilgili bilgi verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada dünkü operasyonlar sırasında düşen SİHA ile ilgili bilgi verildi.

Açıklama, SİHA olayının operasyonun icrasını hiçbir şekilde etkilemediği belirtildi.

"Bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.



Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

"Operasyonun gidişatını hiçbir şekilde etkilememiştir"