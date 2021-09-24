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    Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Yunanistan bu kısıtlayıcı karardan geri dönmeli

    Batı Trakya’da öğrencilerin ve öğretmenlerin cuma namazına gitmesini engelleyen kararlara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan'ı bu kısıtlayıcı karardan vazgeçmeye davet ediyoruz" dedi.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 00:57
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Yunanistan bu kısıtlayıcı karardan geri dönmeli

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan makamlarına sert tepki geldi.

    Dışişleri Bakanlığı, Doğu Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğünce alınan Batı Trakya’da öğrencilerin ve öğretmenlerin cuma namazına gitmesini engelleyen ve cuma namazı dolayısıyla verilen erken dersleri bitirme kararına tepki gösterdi.

    "YUNAN MAKAMLARINI BU KARARDAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ"

    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Yunan makamlarını, Batı Trakya’daki Türk Azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz” denildi.

    Dışişleri Bakanlığı ndan tepki: Yunanistan bu kısıtlayıcı karardan geri dönmeli #1

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