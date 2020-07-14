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    Dışişleri Bakanlığından Türk bayrağını yakanlara kınama

    Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Başkonsolosluğu önünde yapılan gösteride Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 19:26
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    Dışişleri Bakanlığından Türk bayrağını yakanlara kınama

    Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'te Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyı kınadı.

    "ŞANLI BAYRAĞIMIZA KİMSE SAYGISIZLIK EDEMEZ"

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz." ifadeleri yer aldı.

    Açıklamada, bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmasının beklendiği vurgulandı.

    NE OLMUŞTU?

    Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasını protesto etmek için dün yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yakmıştı.

    Dışişleri Bakanlığından Türk bayrağını yakanlara kınama #1

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