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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına, Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılın uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı: "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 00:36
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 00:59
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    Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına, Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılın uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarını,Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları konusunda uyardı.

    "VATANDAŞLARIMIZIN, UKRAYNA'NIN DOĞU BÖLGELERİNDEN AYRILMALARI, KUVVETLE TAVSİYE OLUNUR"

    Dışİşleri Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

    Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamalarına yer verildi.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlarına, Ukrayna nın Doğu bölgelerinden ayrılın uyarısı #1

    PUTİN HALKA HİTAP ETTİ

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısına cevap vermek için güvenlik konseyi toplantısından bir süre sonra televizyondan halka hitap etmişti.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlarına, Ukrayna nın Doğu bölgelerinden ayrılın uyarısı #2

    DONETSK HALK CUMHURİYETİ VE LUGANSK HALK CUMHURİYETİ'NİN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI

    Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Konuşmasının ardından Putin, Kremlin Sarayı'nda sırayla sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, ardından sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladı. İmza töreninde söz konusu yönetimlerin temsilcileri de hazır bulunmuş, Rusya ile ayrılıkçıların sözde yönetimleri arasında "dostluk" ve "iş birliği" anlaşmaları da imzalanmıştı.

    Dışişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlarına, Ukrayna nın Doğu bölgelerinden ayrılın uyarısı #3


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