Dışişleri Bakanlığı’ndan, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen vatandaşlara uyarı

Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlarını uyardı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 3’üncü gününde de devam ediyor… Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı tüm imkanları seferber ediyor…

Bakan Yardımcısı Yavuz Selin Kıran, Twitter'daki hesabından 'Önemli; Ukrayna’dan Polonya’ya geçen vatandaşlarımız' başlığı ile uyarılarda bulundu.

“SANGATE OTEL'E GELİRSENİZ ORADA UYGUN KOŞULLARDA KALMANIZ MÜMKÜNDÜR”

Yapılan uyarılar şöyle:

"Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanı’nın yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür. Otelde sizlere Varşova Büyükelçiliğimiz de yardımcı olacaktır.

“SCHENGEN VİZESİ ARANMADAN GELENLER POLONYA'DAN 15 GÜN İÇERİSİNDE AYRILMAK MECBURİYETİNDEDİR”

Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenler Polonya'dan 15 gün içerisinde ayrılmak ve ülkemize dönmek mecburiyetindedirler."