Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
542.882
-0.23%
BTXN Coin
39.98
1.62%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Dışişleri Bakanlığı’ndan, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen vatandaşlara uyarı

    Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Ukrayna'dan Polonya'ya geçen Türk vatandaşlarını uyardı.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 15:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığı’ndan, Ukrayna'dan Polonya'ya geçen vatandaşlara uyarı

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 3’üncü gününde de devam ediyor… Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı tüm imkanları seferber ediyor…

    Bakan Yardımcısı Yavuz Selin Kıran, Twitter'daki hesabından 'Önemli; Ukrayna’dan Polonya’ya geçen vatandaşlarımız' başlığı ile uyarılarda bulundu.

    “SANGATE OTEL'E GELİRSENİZ ORADA UYGUN KOŞULLARDA KALMANIZ MÜMKÜNDÜR”

    Yapılan uyarılar şöyle:

    "Polonya'ya geçtiğinizde yaya olarak gelenleri Polonya makamları otobüslerle en yakın tren istasyonuna götürüyorlar. Buradan Varşova'ya hareket ediyorsunuz. Varşova'da Chopin Uluslararası Havalimanı’nın yakınındaki 'Sangate Otel'e gelirseniz orada uygun koşullarda kalmanız mümkündür. Otelde sizlere Varşova Büyükelçiliğimiz de yardımcı olacaktır.

    “SCHENGEN VİZESİ ARANMADAN GELENLER POLONYA'DAN 15 GÜN İÇERİSİNDE AYRILMAK MECBURİYETİNDEDİR”

    Acil insani durum nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya özel izinle ve Schengen vizesi aranmadan gelenler Polonya'dan 15 gün içerisinde ayrılmak ve ülkemize dönmek mecburiyetindedirler."

    Dışişleri Bakanlığı’ndan, Ukrayna dan Polonya ya geçen vatandaşlara uyarı #1


    İlginizi Çekebilir

    Tahliye için Ukrayna'daki Türklerin bilgileri istendi
    Gündem

    Tahliye için Ukrayna'daki Türklerin bilgileri istendi

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,3 küçüldü
    Otomobil

    Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,3 küçüldü

    Görüş Bildir