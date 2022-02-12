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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'nın doğusuna seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'nın doğusuna seyahat uyarısı

Bakanlık, bölgedeki gerilime işaret ederek, Ukrayna'nın doğu bölgelerine seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu. Acil durumlar için ilgili kurumların irtibat numaraları paylaşıldı.