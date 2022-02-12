- Haberler
- Gündem Haberleri
- Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'nın doğusuna seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'nın doğusuna seyahat uyarısı
- AA & Ensonhaber
- 12.02.2022 - 17:09
- Güncelleme : 12.02.2022 - 17:31
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde Türkiye, kritik bir uyarıda bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki güvenlik durumunun yakından izlendiği aktarıldı.
"SEYAHATTEN KAÇININ" TAVSİYESİ
Türk vatandaşlarından Ukrayna'nın doğusundaki bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri önerildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir.
"ŞAHSİ GÜVENLİKLERİ İÇİN..."
Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
ACİL DURUMLAR İÇİN TELEFON NUMARALARI PAYLAŞILDI
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür."
Rus ordusundan Ukrayna sınırına askeri yığınak ViDEO