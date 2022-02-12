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    Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'nın doğusuna seyahat uyarısı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ukrayna'nın doğusuna seyahat uyarısı

    Bakanlık, bölgedeki gerilime işaret ederek, Ukrayna'nın doğu bölgelerine seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu. Acil durumlar için ilgili kurumların irtibat numaraları paylaşıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.02.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 17:31
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    Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin tırmandığı dönemde Türkiye, kritik bir uyarıda bulundu.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki güvenlik durumunun yakından izlendiği aktarıldı.

    "SEYAHATTEN KAÇININ" TAVSİYESİ

    Türk vatandaşlarından Ukrayna'nın doğusundaki bölgelere zorunlu olmadıkça gitmemeleri önerildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Ukrayna’daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir.

    "ŞAHSİ GÜVENLİKLERİ İÇİN..."

    Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.

    ACİL DURUMLAR İÇİN TELEFON NUMARALARI PAYLAŞILDI

    Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür."

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