Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Selanik'te şanlı bayrağımızın yakılmasına izin verilmesini kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İstanbul dün tarihi bir ana tanıklık etti.

Ayasofya, cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. 350 bin kişinin katıldığı namaz, dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Dünyanın gözü İstanbul’dayken Yunanistan’da bayraklar yarıya indi, yas tutuldu. Hazımsız Yunan, bununla da yetinmeyip, Türk bayrağını yaktı.

Selanik'teki Türkiye Konsolosluğu'na doğru yürüyen bir grup protestocu, bayrağı yakıp ayaklar altına alarak ezdi.

Görüntüler, Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bir açıklama ile Selanik’teki hadsiz protesto kınandı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi’nin ibadete açılmasına Yunanistan’da gösterilen tepkiler için “Yunanistan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Yunanistan'da Ayasofya'nın açılışını protesto ettiler İZLE

”AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUKLARI”

“Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır.” diyen Aksoy, şöyle devam etti:

“Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır. Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez.”

“HERKESE AÇIK OLACAK”

Sözcü Aksoy, “Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır. Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir.” diyerek sözlerini noktaladı.