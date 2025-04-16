Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’ın Deniz Mekansal Planlaması'na tepki

Haber Merkezi

Yunanistan’ın, Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında ilan ettiği “Deniz Mekansal Planlaması”nda Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarını ihlal eden bölgelere yer vermesi, Ankara’nın tepkisini çekti.

Geçmişte de benzer girişimleriyle tartışma yaratan Yunanistan’ın bu hamlesine karşı Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

"ÜLKEMİZİN DENİZ YETKİ ALANLARINI İHLAL ETMEKTEDİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen “Deniz Mekansal Planlaması”nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir.

Yunanistan’ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz.

"YUNANİSTAN'LA İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN HAZIRIZ"

"Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz.

"HİÇBİR HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAYACAK"

Söz konusu tasarruflar ve oldubitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır.

Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir.

Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletilmektedir."