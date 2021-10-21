Dışişleri: F-35 konusunda 3 seçenek var

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, F-35 konusunda 3 seçenek olduğunu, ABD'nin ya uçakları ya parayı geri vereceğini ya da Türkiye'nin programa geri döneceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, basını bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanju Bilgiç, ABD ile müzakereleri süren F-35 savaş uçakaları, 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı açıklama ve Suriye konusu başta olmak üzere gündemin önemli konuları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

F-35 konusunda müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Bilgiç, önlerinde 3 basit seçenek olduğunu söyledi.

"YA PARAMIZI YA UÇAKLARI VERECEKLER"

Bilgiç, "Türkiye F-35 projesinin kurucu ortaklarından biri, biz yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bu çerçevede F-35 projesi çerçevesinde ABD'ye yaklaşık 1.4 milyar dolar ödeme yaptık. Bizim için aslında seçenekler basit ya bu programa geri döneceğiz ya bize vadedilen uçakları alacağız ya da paramızı iade edecekler.

Bu çerçevede F-35 için ödenen meblağ F-16 filomuzun modernleştirilmesi için kullanılması bir seçenek olarak gündemde. Bu konuyu ABD'li paydaşlarımız ile tartışıyoruz. Bunun sonucuna göre de hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bilgiç'in açıklamasından öne çıkanlar;

"ÜLTİMATOM VERİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"



(10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı açıklama) Türkiye'de halen devam etmekte olan bir yargı süreci var. Yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Bu gibi konular Avrupa Konseyi’nde Strazburg’da tartışılıyor.

Ama bu şekilde Türkiye devletine bir ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunu siyasileştirmeye çalışıyorlar.

Bu, hiçbir diplomatik teamüle de zaten uymuyor. Büyükelçiliklerin görevleri ve yükümlülükleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak.

Bunlar uluslararası sözleşmelerle kayıt altına alınmış durumda. Biz bunları dün çağırdığımız bu ülkelerin temsilcilerine ilettik. Açıklamayı hadsiz bulduğumuzu, kabul etmediğimizi söyledik.

Bu ülkelerin şunu anlaması lazım. İşleyen bir yargı sürecine müdahale edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Biz de bunu dün çağırdığımız büyükelçilere bildirdik.

SURİYE KONUSU

(Suriye) Rejim destekçileri Rusya ve İran’a gerekli mesajları vermekteyiz.

Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir tehdit nereden gelirse gelsin Türkiye Cumhuriyeti’nin tepkisiyle karşılaşacaktır. Türkiye gerekli adımları kararlı şekilde alacaktır. Bu Suriye için de geçerli. Ne zaman şartlar uygun olursa, olgunlaşırsa gerekli operasyonu, harekatı yapar.

Rejimin, İdlib'in Eriha ilçesine yönelik topçu saldırıları neticesinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini biz üzüntüyle öğrendik.

Çok sayıda da yaralı olduğunu biliyoruz. Ağustos ayı başından bu yana yaşanan saldırılarda da 50 civarında sivil hayatını kaybetti. Cenevre’de 6’ncı turu devam eden Anayasa Komitesi toplantıları sırasında sivillerin bu şekilde doğrudan hedef alan saldırıları rejimin askeri çözüme yönelik tavrını hala maalesef koruduğunu gösteriyor.

Tabii bizim temel hedefimiz İdlib’de kalıcı istikrarın sağlanması ve temel beklentimiz de kalıcı istikrarını önündeki bu saldırıların bir an evvel son bulması. Tabiatıyla siyasi çözümü önceliyoruz. Siyasi çözüm çerçevesinde önemli somut adımların atılmasını bekliyoruz. Bu çerçevede rejim destekçileri Rusya ve İran’a gerekli mesajları vermekteyiz.

DOĞU AKDENİZ VE KKTC

Hem Yunanistan hem GKRY, Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak adımlar atıyor. Akdeniz'de kıta sahanlığımız araştırma gemileri gönderme çabaları devam ediyor. Biz bu tahriklere hem sahada hem masada yanıtlarını veriyoruz. Haklarımızın ihlaline de asla müsaade etmiyoruz.

Bu gerçekleşirse tabii biz de Kıbrıs Türklerinin de haklarını korumak için buna mukabele edeceğiz. Bunu açıkça buradan ifade ediyorum. Türkiye olarak bu tür meydan okumalara gerekli cevapları vermeye devam edeceğiz.

Öte yandan Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervlerinin daha hakça paylaşımı için Sayın Cumhurbaşkanımızın önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı yapılabildiği takdirde bölge ülkeleri arasındaki iş birliği zemini bulunabilir, kaynaklar da hakça paylaşılabilir.

Egemen bir devlet olarak Türkiye yeri geldiğinde alabilir. Bu haklarımız her zaman mevcut. Türkiye yeri geldiğinde kullanabilir."