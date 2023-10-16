Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'a gidiyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını görüşmek üzere Lübnanlı mevkidaşı ile bir araya gelecek.

AA & Ensonhaber

İsrail-Filistin çatışması yeniden büyük bir savaşa dönerken, Lübnan Hizbullah'ının da savaşa dahil olacağı ve İran'ın da rol alacağı endişesi arttı.

Batılı devletlerin savaş gemilerini bölgeye sevk etmesi tansiyonu artırırken Türkiye'nin, savaşı daha fazla kan dökülmeden bitirme çabaları devam ediyor.

Hakan Fidan, Lübnan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in davetine icabetle 17 Ekim 2023 tarihinde Lübnan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.