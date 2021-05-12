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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'deki gelişmelerle ilgili yaptığı temasları sürdürüyor.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 18:37
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

    İsrail polisi, Filistin'de zulmünü gittikçe artırdı. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 56'ya çıkarken, Türkiye bu konudaki çalışmalarını devam ettiriyor.

    KRİTİK TEMAS

    Türkiye, Filistin'de yaşanan olaylara karşı sert bir şekile tepkisini dile getiriyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin için sürdürdüğü kritik temaslar devam ederken,  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'la Filistin’deki gelişmeler hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü #1

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