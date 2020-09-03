Dışişleri: Türkiye, Yunanistan ile önkoşulsuz diyaloğa hazırdır

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yunanistan'la yaşanan tüm sorunları uluslararası hukuk bağlamında önkoşulsuz çözmeye hazır olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de enerji arayışı ve Kıbrıs üzerinden yaşadığı sorunlara, Türkiye tarafından NATO aracılığı ile açık ve net çözüm önerisi geldi.

"NATO BÜNYESİNDE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır."

Türkiye'nin de desteklediği inisiyatifin, Stoltenberg'in iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri ve teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına atfedilmiş olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz."

Açıklamada, ayrıca Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bir kez daha hatırlatıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, akşam saatlerinde Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıklamıştı.