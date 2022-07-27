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    Dışişleri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırıyı kınadı

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi. Bakanlık, Irak makamlarına "terörle mücadeleye odaklanın" mesajını verdi.
    • 27.07.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 13:13
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    Dışişleri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu’na yapılan saldırıyı kınadı

    Bugün sabah saatlerinde, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bir saldırı gerçekleşti.

    Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

    Türkiye, Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıya tepki gösterdi ve sorumluların bir an önce yakalanmalarını beklediklerini açıkladı.

    “Bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz”

    Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    “Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz.

    Irak makamlarına çağrı

    Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür.

    ‘Terörle mücadeleye odaklanın’

    Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz.”


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