Dışişleri'nden AB'nin Maraş açıklamasına kınama

Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği'nin (AB) Maraş ile ilgili açıklamasının Türkiye açısından değeri ve hükmünün olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Birliği'nin (AB) Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılması kararını kınayan ve geri adım atmaya çağıran açıklamasına, karşı açıklamalarda bulundu.

"AB, KKTC'Yİ MUHATAP ALMAYI ÖĞRENMELİ"

AB açıklamasının Türkiye tarafından kınandığını belirten ve hükmünün olmadığını söyleyen Bilgiç, şunları kaydetti:

"AB adına bugün Maraş konusunda yapılan açıklamayı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan bu ve benzeri açıklamaların bizim açımızdan bir değeri ve hükmü yoktur. Üyelik dayanışması ve veto endişesi bahaneleriyle ortaya konulan bu yanlı AB tutumunun hiçbir sorunun çözümüne katkıda bulunması da mümkün değildir. Kıbrıs meselesinin çözümü ve Maraş açılımı konusunda KKTC makamlarının önerilerine ve aldıkları tüm kararlara desteğimiz tamdır. Maraş açılımı KKTC hükümetinin aldığı bir karardır. AB, 2004'te Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verdiği sözleri tutmalı ve KKTC'yi muhatap almayı öğrenmelidir."