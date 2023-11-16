Dışişleri'nden Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı iftiralara sert tepki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Açıklamada, "Netenyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir" denildi.

ensonhaber.com

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye yönelik katliamları sürerken, bu zulme sesini çıkaran liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben şu anda gönlüm ferah, açık olarak diyorum ki İsrail bir terör devletidir." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise asılsız iftiralarla, "Erdoğan, İsrail'i terör devleti olarak adlandırıyor ancak terör örgütü Hamas'ı destekliyor. Kendisi Türkiye sınırları içindeki Türk köylerini bombaladı." cümlelerini kurmuştu.

"Netanyahu’nun ve Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir"

Netanyahu'nun bu sözlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama geldi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: