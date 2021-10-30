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    Dışişleri'nden terörist Hampig Sasunyan’ın sınır dışı edilmesine tepki

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 12:16
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    Dışişleri'nden terörist Hampig Sasunyan’ın sınır dışı edilmesine tepki

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz şehit Kemal Arıkan’ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiği öğrenilmiştir. Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

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