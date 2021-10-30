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Dışişleri'nden terörist Hampig Sasunyan’ın sınır dışı edilmesine tepki

Dışişleri'nden terörist Hampig Sasunyan’ın sınır dışı edilmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç: Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz.