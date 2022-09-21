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    Dışişleri'nden Ukrayna'da tek taraflı referandum girişimiyle ilgili açıklama

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bazı bölgelerinde tek taraflı referandum girişimlerinden endişe duyulduğu belirtildi.
    • 21.09.2022 - 22:16
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 22:23
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    Dışişleri'nden Ukrayna'da tek taraflı referandum girişimiyle ilgili açıklama

    Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölge, Rusya'ya katılmak için referandum kararı aldı.

    Bu gelişme sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusa seslenerek kısmi askeri seferberlik ilan etti.

    ABD ve Batılı ülkeler, yapılacak referandum kararını tanımayacaklarını belirtirken, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

    Endiş duyulduğu belirtilen açıklamada, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıya sunmaya hazır olunduğu belirtildi.

    "Endişe duymaktayız"

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.

    Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

    Bu vesileyle 2014’te Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz."

    Dışişleri nden Ukrayna da tek taraflı referandum girişimiyle ilgili açıklama #1


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