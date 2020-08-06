Dışişleri'nden Yunanistan ve Mısır'a anlaşma tepkisi

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir."

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasına dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan Deniz Yetki Anlaşmasına tepki gösterildi.

"ANLAŞMA, TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Açıklamada ''Yunanistan ile Mısır arasında deniz sınırı bulunmamaktadır. Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır'' denildi.