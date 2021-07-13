Dışişleri'nden Yunanistan'a Galatasaray tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da Galatasaray Futbol Takımı kafilesine yönelik tavrın "centilmenlikten ve iyi niyetten uzak" olduğunu bildirdi.

Yunanistan bugün, Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik skandal bir muameleye imza attı.

Galatasaray, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.

Dışileri Bakanlığı da Galatasaray'a yapılan muamele hakkında yazılı açıklama yaptı.

"İYİ NİYETTEN UZAK"

Yunanistan'ın uygulamasının centilmenlik ve iyi niyetten uzak olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlik ve iyi niyetten uzaktır. Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür. Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir."