- Haberler
- Gündem Haberleri
- DİSK, 2022 asgari ücret önerisini açıkladı
DİSK, 2022 asgari ücret önerisini açıkladı
DİSK 2022 Asgari Ücret taleplerini Ankara'daki başkanlar toplantısında açıkladı. “Gelirde adalet, vergide adalet" diyen DİSK, asgari ücretin 2022'de net 5 bin 200 TL olmasını talep etti.
- AA
- 19.11.2021 - 12:35
DİSK 2022 Asgari Ücret taleplerini Ankara'daki başkanlar toplantısında açıkladı. “Gelirde adalet, vergide adalet" diyen DİSK, asgari ücretin 2022'de net 5 bin 200 TL olmasını talep etti.