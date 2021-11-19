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    DİSK, 2022 asgari ücret önerisini açıkladı

    DİSK 2022 Asgari Ücret taleplerini Ankara'daki başkanlar toplantısında açıkladı. “Gelirde adalet, vergide adalet" diyen DİSK, asgari ücretin 2022'de net 5 bin 200 TL olmasını talep etti.
    • AA
    • 19.11.2021 - 12:35
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    DİSK, 2022 asgari ücret önerisini açıkladı

    DİSK 2022 Asgari Ücret taleplerini Ankara'daki başkanlar toplantısında açıkladı. “Gelirde adalet, vergide adalet" diyen DİSK, asgari ücretin 2022'de net 5 bin 200 TL olmasını talep etti.

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