DİSK asgari ücret tutumunu açıkladı: İlk kez bu yıl rakam açıklamıyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İlk kez bu yıl asgari ücret konusunda rakam açıklamıyoruz. Biz artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz.

ensonhaber.com

Asgari ücret pazarlığı başlıyor.

Yeni yıl için geçerli olacak ücret için ilk görüşme 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda çeşitli kesimlerden de öneriler ve tahminler geliyor.

Bir diğer yandan DİSK'ten de bir açıklama geldi.

" İlk kez bu yıl asgari ücret konusunda rakam açıklamıyoruz"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret için rakam açıklamayacaklarını söyledi.

Çerkezoğlu'nun o açıklaması;

İlk kez bu yıl asgari ücret konusunda rakam açıklamıyoruz. Biz artık rakamların peşinde koşmak istemiyoruz, insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz.

TÜRK-İŞ: O masadan kalkarız...

Ayrıca TÜRK-İŞ'ten de dün bir açıklama gelmişti.

Genel Başkan Atalay, hükümetin teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını da belirtti.

14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi sorusu üzerine Atalay, “O zaman masadan kalkarız.” ifadelerini aktardı.

Bir diğer yandan ifade edilen yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de kabul etmeyeceklerini belirtti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak,