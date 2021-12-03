DİSK üyesi yaklaşık 200 kişi, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem düzenledi.

Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammında son aşamaya gelindi.

Zam miktarının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Aralık ayının ilk yarısında 2 toplantı daha yapıldıktan sonra zam miktarı açıklanacak.

19 yıllık AK Parti döneminin en yüksek zam miktarının beklendiği bu zam sürecinde farklı kesimler de beklentilerini açıklıyor.

ANKARA'DA ASGARİ ÜCRET EYLEMİ

Bu kapsamda Ankara'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi yaklaşık 200 kişi, asgari ücretin net 5 bin 200 lira olması talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

DİSK, Çalışma Bakanlığı önünde asgari ücret eylemi yaptı VİDEO

NET 5 BİN 200 LİRA BEKLENTİSİ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindeki sendika üyeleri, görüşmeleri başlanan asgari ücret ile ilgili taleplerini açıklamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. 'Asgari ücret net 5 bin 200 lira' pankartı açan grup, 'birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı.

"GERÇEK ENFLASYONU EN İYİ İŞÇİLER BİLİR"

Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, "Evimize götürdüğümüz ekmekler, yemeklerde kullandığımız ayçiçeği yağlarının, elektriğe, suya, doğalgaza yüzde 50'ler üzerinde zam geldiğini, gerçek enflasyonun en az yüzde 50'ler düzeyinde olduğunu biliyoruz. Artık yeter, hiç kimsenin güveni kalmadı. Bu dönemde işsizliğin azaldığını iddia edebilen TÜİK'in açıkladığı bu resmi enflasyonlarla bütün ücretler belirleniyor. Asgari ücretin belirlenmesinde resmi enflasyon tuzağından vazgeçilmelidir. Gerçek enflasyonun, gıda enflasyonun ne olduğu, dar gelirli asgari ücretlinin temel harcama kalemlerinin başında gelen gerçek gıda enflasyonun ne olduğunu en iyi işçiler, kadınlar bilir." dedi.

Çerkezoğlu, asgari ücretin en az 5 bin 200 lira olması gerektiğini söyledi.