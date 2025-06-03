İHA

İzmir'de belediye işçilerinin grevi 6. gününde de devam ediyor...

Grev, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de 23 bin çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin tıkanması sonucunda başlamıştı.

"BAŞKANIM GEL, BURADA ÇÖP VAR TEMİZLE"

Cumhuriyet Meydanı'nda dün yapılan eylemde açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül'ün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ilgili sözleri sosyal medyada günün en çok paylaşılan videolarından biri oldu.

Başkan Cemil Tugay'ı 'grev kırıcılığı' ile suçlayan sendika şube başkanı Ercan Gül, şu sözleri kullandı:

Şunu da söylemeden edemeyeceğim. İki dakika gördüğüm için söylüyorum; Allah var, iyi temizlik yapıyorlar. Gerçekten gördüm, iyi temizlik yapıyor. Bakın ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hemşehri İletişim Merkezi'nde çalışan arkadaşlar var içimizde. Vatandaş orayı arıyor, onlar da bizim sendikanın telefonunu vermiş. Vatandaş bizi arıyor, 'Şurada çöp var, burada bir sorun var, müdahale edin' diye. Bir gün bir çöp görürsem burada, arayacağım başkanı. 'Başkanım gel, burada çöp var, temizle' diyeceğim bundan sonra.

İZMİR'İN SOKAKLARI ÇÖPLERLE DOLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkanmış ve şehirde büyük bir grev başlamıştı.

İşçilerin iş bırakması nedeniyle kentte ulaşım aksamış, özellikle turistik bölgelerde çöp dağları oluşmuştu.

TUGAY ÇÖP TOPLAMIŞTI

Belediye tarafından görevlendirilen temizlik görevlileri, DİSK üyeleri ve işçiler tarafından engellenmişti.

Vatandaşlar ve turistler duruma isyan edince İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevin yol açtığı çöp sorununa çözüm bulmak için sahaya inmişti.

Tugay, Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, bazı ilçe belediye başkanları, CHP Gençlik Kolları üyeleri ve gönüllü vatandaşlarla birlikte Kordon'da çöp toplamıştı.

Bu esnada DİSK Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül'ün alana gelmesiyle gergin anlar yaşanmıştı.