DİSK yöneticisinden gazeteciye çirkin ifadeler: Konuşma fazla, gelme lan bir daha DİSK'in basın açıklaması yaptığı esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, fotoğraf çekmek isteyen bir gazeteciye izin vermedi. Gazeteci, Doğan'a tepki gösterince bu kez de, "Konuşma fazla, gelme lan bir daha" yanıtıyla karşılaştı.

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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında gazeteciler hazır bulundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada gazetecilerden biri, görüntü almak istedi.

Fotoğraf çekmek isteyen gazeteciye kızdı

O esnada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, fotoğraf çekmek isteyen gazeteciye kızdı.

Doğan gazetecinin fotoğraf çekmesine kızınca, toplantı sonunda tepkiyle karşılaştı.

Toplantı sonunda ikili arasında başlayan tartışmayla ortam alevlendi.

"Siz işçilere böyle mi yapıyorsunuz, çekmemizi istemiyorsanız niye bizi çağırıyorsunuz?"

Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" dedi.

Doğan ise tartışma sırasında gazeteciye şaşkına çeviren ifadeler kullandı.

"Konuşma fazla, gelme lan bir daha"

DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan, bir anda gazeteciye, "Konuşma fazla, gelme lan bir daha." şeklinde cevap verdi.

Doğan'ın bu ifadeleri, basın açıklamasının düzenlendiği salonda bulunan gazetecilerin tepkisini çekti.