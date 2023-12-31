Disney Plus yayınlamama kararı almıştı: Koç Grubu da Atatürk dizisinin sponsorluğundan çekildi iddiası Temmuz ayında Ermeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney Plus, Atatürk dizisini platformunda yayınlamama kararı almış ve dizinin sponsorluğundan da ayrılmıştı. Disney'in bu kararının ardından, diziye sponsor olan Koç Grubu'nun da sponsorluğunu geri çektiği iddia edildi.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finali öncesinde yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.

Karşılaşmaya Galatasaray'ın "Ne Mutlu Türküm Diyene", Fenerbahçe'nin ise "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" pankartları ve Atatürk resimli tişörtlerle maça çıkma isteği ve bunu sözleşmeye dahil etmek istemesi kriz çıkardı.

Suud yetkililer, iki kulüpten gelen taleplere olumsuz yanıt verince olaylar patlak verdi.

İki kulübün talepleri kabul edilmedi: Maç ertelendi

Yapılan görüşmelerde daha önce ise İstiklal Marşı, Cumhuriyet kutlaması, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ise kabul görmüştü.

Daha sonra olayın ardından ortaya çıkan detaylarda Fenerbahçe'nin bu talebi 28 Aralık günü akşam, Galatasaray'ın ise maçın oynanacağı günün sabahında ilettikleri belirlendi.

Ayrıca karşılaşmanın Suudi Arabistan'da oynanması teklifinin de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un fikri olduğu ortaya çıkan diğer bir durum oldu.

Disney Plus baskılara boyun eğdi: Yayınlayamadı

Bir diğer yandan olayın yaşandığı gece Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlayamaması tekrar gündem oldu.

ABD merkezli dizi/film platformu Disney Plus, o dönemlerde Ermeni lobilerine boyun eğmişti.

Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı bildirmişti.

Sponsorluktan çekildi iddiası

Diziyi yayınlamama kararı alan Disney Plus ayrıca sponsorluktan da çekilmişti.

Disney'in bu kararının ardından, diziye sponsor olan Koç Grubu'nun da sponsorluğunu geri çektiği iddia edildi.

Koç Grubu'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.