Disney Plus'a bir göstermelik tepki de Mine Tugay'dan: Öfkeliyim... 29 Ekim'de çıkması beklenen Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus konusuna dair bir soru da Mine Tugay'a soruldu. Neden sessiz kaldığı sorulan Tugay'ın yanıtı" Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim" oldu.

ensonhaber.com Türkiye’de bir önceki yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus bir skandala imza attı. Disney Plus, 29 Ekim tarihinde yayınlanması beklenen “Atatürk” dizisini yayınlamaktan vazgeçti. Ermeni lobisinin baskısı olduğu düşünülen hamleye tepkiler de art arda geldi. Konu Atatürk: Ünlüler sessiz Yaşanan çeşitli olaylarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını kullanarak prim yapmaya çalışan ünlülerden ise olaya karşı ses seda yok. Ünlülerden Disney Plus’a karşı bir tepki beklenirken, şu ana kadar çoğu sessizliği tercih etti. Olayın ardından günler geçerken, oyuncu Mine Tugay’dan pek de inandırıcı olmayan bir açıklama geldi. Sessizliğinin sebebi öfke ve sinir... Instagram hesabından soru cevap yapan Tugay’a neden konu hakkında yorum yapmadığı sorusu yöneltildi. Mine Tugay’ın göstermelik tepkisi ise şu şekilde; “Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim”…