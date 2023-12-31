Disney Plus'a göstermelik tepki veren Mine Tugay'dan Atatürk paylaşımları Disney Plus'ın Atatürk filmini iptal etmesine tepki göstermeyen ve konuya ilişkin neden yorum yapmadığı sorulduğunda 'Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim' diyen Mine Tugay'ın, Süper Kupa Finali'nde yaşananlara ilişkin Atatürk içerikli paylaşımları dikkat çekti.

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Geçtiğimiz cuma günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Süper Kupa Finali iptal edildi.

Suudi Arabistan yönetiminin maç organizasyonunda "Atatürk afiş ve tişörtleri" yasaklaması sonrası iki dev kulüp geri adım atmadı.

Meydana gelen olaya başta Aras Bulut İynemli, Şahan Gökbakar, Eda Ece ve Tarkan gibi ünlü isimler tepki gösterdi.

Atatürk filmini yayınlayamayan Disney'e sessiz kaldılar

Konuyla ilgili paylaşım yapan ünlülerin geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan Disney Plus olayındaki sessizliği hatırlandı.

Bilindiği üzere Disney Plus, Ermeni lobilerinin baskılarına boyun eğmiş ve 'Atatürk' filmini yayınlamama kararı almıştı.

O dönem Disney Plus'a yönelik sessizliğe bürünen isimlerden biri de pek de inandırıcı bulunmayan paylaşımıyla Mine Tugay olmuştu.

Paylaşımı konuşulmuştu: Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim...

Mine Tugay’ın göstermelik tepkisini, “Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim..." diyerek göstermişti.

Son yaşanan olayın ardından ünlü oyuncu Süper Kupa Finali'yle ilgili peş peşe paylaşımlar yaptı.

Bu sefer daha sinirli: Çıkmayın o sahaya

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye "Çıkmayın o sahaya" diye çağrıda bulunan Tugay'ın bu sefer "Daha sinirli ve öfkeli" olduğu görüldü.

İşte Mine Tugay'ın o paylaşımları...