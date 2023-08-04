Disney Plus’a tepkiler sürüyor: Hüseyin Yayman'dan Ensonhaber'e özel açıklamalar Disney Plus aldığı hadsiz karar sonrası tüm Türkiye'den tepkiler sürerken konya ilişkin olarak bir tepki de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi. Yayman, alınan kararın asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Türkiye'de geçtiğimiz sene yayın hayatına başlayan Disney Plus, skandal bir karar aldı.

Daha önce "Atatürk" dizisini 29 Ekim'de yayınlayacağını duyuran Disney Plus, bu kararından vazgeçti.

Disney Plus diziyi yayınlamayacağını açıklarken, kararın arkasında Ermeni lobisinin baskısının olduğu öne sürüldü.

Hüseyin Yayman'dan özel açıklamalar

Tüm Türkiye'den tepkiler yükselirken konuya ilişkin olarak AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Bu karar asla kabul edilemez"

Disney Plus'ın aldığı kararın kabul edilemez olduğunu belirten Yayman şu ifadeleri kullandı:

Disney Plus’ın Mustafa Kemal Atatürk ile aldığı kararı lanetliyorum, kınıyorum. Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milletinin değil fikirleriyle, tezleriyle dünyaya örnek olmuş tarihi figürlerden birisidir. Dijital ağların aile kavramını yok edercesine müstehcenlik, uyuşturucu gibi sınırları aşan tavırlarından sonra gelip tarihi isimlerle ilgili böyle saçma, anlamsız ve asla kabul edilemeyecek kararı alması asla kabul edilemez.

"Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Ben Türk milletini göreve çağırıyorum. TBMM Dijital Komisyonu olarak biz de Meclis açılır açılmaz toplanacağız ve Disney Plus’ın Türkiye yetkililerini çağıracağız gerekçelerini öğreneceğiz. Bant daraltma, abonelik, reklam yasağı dahil her türlü tedbirin alınması konusunda TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

"Mustafa Kemal Atatürk tarihin gördüğü en önemli şahsiyetlerden birisidir"

Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk tarihin gördüğü en önemli şahsiyetlerden birisidir. Emperyalizme karşı mücadelesi sadece Türkiye’de değil Pakistan’da Hindistan’da ve dünyanın pek çok yerinde karşılık bulmuş tarihi bir liderdir. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili verilen karar çok yanlış bir karardır.

"Dijital mecralardaki bu tarz uygulamalar tüm dünyanın sorunudur"

Bu sadece Türkiye’nin sorunu değildir, dijital mecralardaki bu tarz uygulamalar tüm dünyanın sorunudur. Millet olarak biz buna karşı rahatsızız ve asla bu tavrı onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz.

(ENSONHABER ÖZEL HABERİ)