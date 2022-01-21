Türk uzman Gencer Sancar, kan şekerini düzenleyici yeni bir hormon keşfetti.

ABD’nin San Diego şehrindeki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü’nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmalarda bulunan Gencer Sancar, kan şekerini düzenleyici yeni bir Hormon keşfederek Diyabet tedavisinde çığır açacak bir buluşa imza attı.

Ensonhaber.com'a buluşunu anlatan Sancar, diyabet hastalarına umut olacak araştırması için şunları söyledi;

"İnsülin yağ hücrelerindeki yağ yakımı ve yağ asidi salınımını yavaşlatır. Böylelikle karaciğere gidecek ve şeker yapımında kullanılacak yağ asitlerin miktarı azalmış, kan şekeri kontrol altına alınmış olur.

Tip 2 diyabet hastalarda, insülin yeteri kadar iyi çalışamadığı ve yağ asidi salınımını baskılayamadığı için karaciğer bol miktarda şeker üretir.

Bu çalışmada fibroblast growth factor 1 (FGF1) hormonunun aynı insülin gibi yağ yakımını kontrol ederek kan şekerini düşürebildiğini gösterdik.

Bu mekanizmanın güzel tarafı, insülin gibi yağ asitlerini kontrol etse de kullandığı sinyal molekülleri farklı olduğu için, insülinin çalışmadığı durumlarda bile çalışabiliyor.

İnsülin PDE3B molekülünü aktive ederek, yağ yakımını kontrol altında tutarken, çalışmalar gösterdi ki FGF1, PDE4D molekülünü aktive ederek yağ yakımını ve dolaylı olarak şeker üretimini kontrol altına alıyor.

Tip 2 diyabetli farelere dışarıdan verilen FGF1, kan şekerini saatler içinde düşürerek 2-3 güne kadar düşük sevilerde tutabiliyor.

PDE4D molekülünü, Tip 2 diyabetli farelerin sadece yağ hücrelerinde (genetik olarak modifiye edilmiş virüs kullanarak) ürettirdiğimizde, farelerdeki kan şekerini haftalarca düşük seviyede tutabildik ve insülin direncini kırabildik.

Bu deney, FGF1/PDE4 sinyal yolunun diyabet hastaları için ileride geliştirilebilecek tedavi yöntemlerinde önemli bir rol oynayacağını bize gösteriyor."

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Diyabet hastalığının tedavisine büyük buluş VİDEO