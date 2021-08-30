Diyanet: 30 Ağustos, ezan sesinin dinmeyeceğini gösteren manifestodur

Türk milletinin asla esir alınmayacağını hatırlatan Diyanet, 30 Ağustos'un 'ezanların dinmeyeceğine' dair bir manifesto olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayınlandı.

Mesajda, 30 Ağustos’un 'Hasta Adam' denilerek ölümü beklenen ve tarihe gömülmek istenen Türk milletinin sarsılmaz bir iman ve inançla tek vücut olarak yeniden şajlandığı belirtildi.

Ezan seslerinin asla dinmeyeceğine dair bir manifesto niteliğinde olan zafer ile ilgili açıklamalarını sürdüren Diyanet, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"TÜM DÜNYAYA İLANDIR"

Diyanet'ten yapılan açıklamada, “Bu destan, vatan topraklarımızın asla işgal edilemeyeceğini, asil milletimizin asla esir alınamayacağını, şanlı bayrağımızın asla semalardan indirilemeyeceğini ve gök kubbede yankılanan ezan seslerinin asla dindirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan eden bir manifestodur. Bu toprakların sonsuza dek vatanımız olduğunun tüm dünyaya bir kez daha ilanıdır.” değerlendirmesi yapıldı.





BAĞIMSIZLIĞA GÖZ DİKENLERE MÜSAADE EDİLMEDİ

Türk milletinin ezelden beri hür yaşadığı belirtilen mesajda, Türk milleti tarafından, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlere, vatana ve Türk milletinin bağımsızlığına göz dikenlere müsaade edilmediği aktarıldı.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYORUZ"

Yokluk ve sıkıntılara rağmen 30 Ağustos Zaferi’nin Türk tarihine altın harflerle yazıldığı ifade edilen mesajda şunlar kaydedildi:

“İman, sabır ve kararlılıkla birbirimize kenetlendiğimizde bütün zorlukların üstesinden geleceğimizin açık bir göstergesidir. Nitekim bu onurlu mücadelede milletimizin en büyük dayanağı ve gücü, Allah’a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen yüksek karakteri, mukaddesatı değerleri uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan inancı olmuştur.

Mukaddes değerlerimizi koruyan ve yaşatan bir bilinçle her daim milletimizin refahı ve devletimizin bekası için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan bizlerin en büyük sorumluluğudur.

Bu vesileyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu zaferi bize armağan eden kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, şükran ve minnetle yad ediyoruz.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, istiklal ve istikbalimiz için, dinimiz, vatanımız, ezan ve mukaddesatımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize rahmet ve mağfiret diliyoruz.

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gönülden kutluyor, bu güzel vatanda ilelebet huzur içinde, özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.”