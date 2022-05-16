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    Diyanet Akademisi öğrencileri askerlikten muaf olacak iddiası yalanlandı

    Aday din görevlilerinin eğitimleri sürecinde askerlikten muaf olacaklarına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
    • 16.05.2022 - 17:59
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    Diyanet Akademisi öğrencileri askerlikten muaf olacak iddiası yalanlandı

    Bazı basın ve yayın organlarında Diyanet Akademisi öğrencilerinin askerlikten muaf olacağına dair iddialar yer aldı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, iddiaları net bir dille yalanladı.

    DHA’nın haberine göre; Başkanlık, aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetlilerinin ilişkisi kesilmeyeceğini vurguladı.

    Başkanlık açıklaması

    Başkanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “16 Mart 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve 24 Mart 2022 tarih, 31788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe giren Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanunun 10/A maddesinde, 'Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenir' hükmü yer almaktadır. Bu kanun maddesi, bir muafiyeti içermemekte olup Diyanet Akademisi'nde eğitim gören aday din görevlilerinin eğitimi süresince askerlik hizmetlerinin tecil edileceğini karara bağlamaktadır.”


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