Diyanet bu yıl belirlediği fitre bedelini açıkladı

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Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı.

11 ayın sultanını bekleyen milyonlarca Müslüman, bu yılın fitre miktarını merak etmeye başladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, her yıl geçim standartlarına göre belirlenen fitre miktarını 2025 yılı için açıkladı.

BU YILIN FİTRE MİKTARI 180 TL OLDU

Yapılan duyuruda bu yılın fitre miktarı 180 TL olarak belirlendi.

Diyanet'in açıklamasında, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”

FİTRE NEDİR?

Fitre, Ramazan'da Müslümanların ihtiyacı olanlara vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor.

Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

KİMLERE VERİLİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.

Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.