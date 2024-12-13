Diyanet, cuma hutbesini yayınladı: Zulümle abad olmaya çalışanın sonu berbat olmuştur

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi ile birlikte 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesi sonrası tarihi anlara şahitlik ediliyor...

Halep ve Şam'da muhaliflerce kontrolün sağlanması sonrası Esad rejiminin çöküşüyle birlikte Esad, ailesini de yanına alarak Rusya'ya sığınmacı olarak kaçtı.

Suriyeliler tarafından sevinç içerisinde karşılanan bu gelişmelerin ardından binlerce Suriyeli, ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti.

Suriye'de bu tarihi anlar yaşanırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan cuma hutbesi ise çok konuşuldu.

"KAFİRLER İSTEMESELER DE ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 13 Aralık 2024 Cuma hutbesi, insanlara sabır ve umut aşılamak amacıyla zorlukların ardından gelen kolaylıklara işaret ediyor.

Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler şöyle: