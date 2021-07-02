Diyanet: Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeyelim

Düğünlere değinilen cuma hutbesinde, israf yapılmaması gerektiği hatırlatıldı. Helale ve harama riayet edilmesi çağrısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2 Temmuz tarihli cuma hutbesinin konusu belli oldu.

Hutbenin içeriği "Düğünlerimizde Nebevi Ölçüye Riayet Edelim" şeklinde belirlendi.

GÖSTERİŞTEN UZAK VE SADE DÜĞÜN TAVSİYESİ

İslam dininin, düğün törenlerinin gösterişten uzak ve sade yapılmasını tavsiye ettiği anımsatıldı.

Günümüzde, evlenmek isteyen birçok gencin düğün masraflarının belirli ölçüleri aşması sebebiyle zorlandığı, hatta evlilikten uzak durduğuna dikkat çekildi.

"İSRAFA DÖNÜŞTÜRMEMEYE GAYRET EDELİM"

"Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden yapmaya gayret edelim" çağrısında bulunulan hutbede, şu ifadeler yer aldı:

"Peygamber Efendimiz (s.a.s), sevgili kızı Fâtıma’yla amcasının oğlu Hz. Ali’yi evlendirmişti. Hz. Fâtıma’nın çeyizi, bir parça kadife, bir su tulumu ve bir yastıktan ibaretti. Hz. Fâtıma’nın çeyizi gibi mehri ve düğün yemeği de gayet sadeydi. Bu mütevazı düğüne şahit olanlar, 'Biz, Fâtıma’nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik.' demişlerdi.

"EVLİLİK DİNİN YARISINI KORUMAYA VESİLEDİR"

Evlilik, Allah’ın emri, Resûlüllah’ın sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete, ahirette ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi evlilik, 'dinin yarısını korumaya' vesiledir.

Evliliğin ilk adımı olan nikâh ve düğünlerimiz ise sevdiklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde gerçekleşen törenlerdir. Düğünle yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilir. Sevinçler paylaşılır; geleceğe dair umutlar güçlenir. Eşler arasına muhabbet ve merhamet lütfetmesi, onlara sağlıklı ve hayırlı nesiller ihsan etmesi için Allah’a dua edilir.





"EN BEREKETLİ NİKAH, KÜLFETİ EN AZ OLANIDIR"

Dinimiz, hem düğün hazırlıklarımızın hem de nikâh ve düğün törenlerimizin kolaylaştırılmasını öğütler. Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizin de gösterişten uzak ve sade yapılmasını tavsiye eder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: 'En bereketli nikâh, zorluğu ve külfeti en az olanıdır.'

"AİLELER DÜĞÜNDEN SONRA UZUN SÜRE BORÇ ÖDÜYOR"

Maalesef günümüzde, evlenmek isteyen birçok gencimiz, düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta, hatta evlilikten uzak durmaktadır. Gereğinden fazla yapılan düğün harcamaları ile aileler, düğünden sonra uzun süre borç ödemektedir.

Bu durum genç çiftlerin, evliliklerinin ilk yıllarını maddi sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine neden olmaktadır. Hâlbuki Nebevî ölçü açıktır: 'Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!'





"DÜĞÜNLERİ İSRAFA VE GÖSTERİŞE DÖNÜŞTÜRMEYELİM" ÇAĞRISI

Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizde de Allah’ın rızasına, Resûlü’nün sünnetine uygun davranalım. Evliliklerimizi kolaylaştıralım. Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden yapmaya gayret edelim. Eğlenirken İslam’ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket edelim; ölçülü ve dengeli olalım, helale ve harama riayet edelim.

Düğünlerimizi, Kur’an’da 'Kendileriyle huzur bulmamız için bizlere eşler yarattığını, aramızda sevgi ve rahmet bağları var ettiğini' buyuran Rabbimize şükretmek için birer vesile kılalım."