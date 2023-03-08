Diyanet duyurdu: 2023 hac kuraları bugün açıklanıyor Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu.

Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor...

Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak.

Binlerce hacı adayı kutsal topraklara gitmek için gün sayarken, ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından hac kuraları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Deprem nedeniyle ertelenmişti

Deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen kura çekimiyle ilgili Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş şu ifadeleri kullanmıştı:

15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kura sonuçları bugün açıklanacak

Ülkemiz büyük felaketin yaralarını sararken hac kuralarının ne zaman çekileceğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kurası sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

e-Devlet üzerinden ilan edilecek

Diyanet'in resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

83 bin 430 hacı adayı ağırlanacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü de açıklamıştı.

Erbaş, "Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." açıklaması yapmıştı.