Diyanet harekete geçti! Konya'da depremzedelerle ilgili açıklama yapan imam hakkında soruşturma Konya’da görevli olan imam Seyfullah Akyiğit, geçtiğimiz günlerde depremzedelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akyiğiy'in, ‘Mis gibi kokan bir ceset vardı o da Suriyeliydi’ ifadelerinin üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı inceleme başlatıldığını açıkladı.

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İHA

Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri henüz unutmuş değil.

Yaşanan asrın felaketinin acısı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Yaralar sarılsa da hayatını kaybeden 55 bini aşkın vatandaş anılmaya devam ediyor.

Hal böyleyken yapılan açıklamalar da nabızları yükseltiyor.

İmamdan tepki çeken açıklama

Bu süreçte sosyal medyada çok sayıda hesap, provokatif paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlar cezasız da kalmadı.

Son olarak bir açıklama da Konya'daki bir imamdan geldi.

"Mis gibi kokan bir ceset vardı o da Suriyeliydi"

İmam Seyfullah Akyiğit'in konuşması sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin odağındaki ifadeler şu şekilde:

Hatay depremi oldu biliyorsunuz. Oradaki hoca kardeşlerimiz şöyle anlattı: Depremzedelerin cenazelerini yıkıyoruz, cenazeler kokmaya başladı içlerinden biri mis kokuyor; araştırdık sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş.

Diyanet inceleme başlattı

Bu sözlerin üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.

Böylelikle imam hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklama Diyanet'in resmi sitesinden geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)