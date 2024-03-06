Diyanet hesapladı: 11 Mart'ta Ramazan ayına başlayacağız Diyanet Astronomu Eren, "Ramazan hilali ilk Atlas Okyanusu ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında görülecek" dedi. Eren, hem oruç tutulacak ilk günün hem de bayramın tarihini açıkladı.

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AA

Dünya çapında zaman zaman tartışma konusu olan Ramazan ayına başlama günü ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, hesaplamalara göre 11 Mart'ta Ramazan ayının başlayacağını söyledi.

Eren, tüm dünyanın Ramazan Bayramı'nı 10 Nisan'da kutlayacağını düşündüklerini belirtti.

Hilal ilk önce Atlas Okyanusu'nda görülecek

Astronom Eren, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Atlas Okyanusu'nda, hemen ardından Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülmeye başlanacağını söyledi.

Eren, Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden "kameri ay"ları belirlemek için yapılan hesaplamada, Ay'ın Dünya etrafında döndüğü yaklaşık 29,5 günlük sürenin esas alındığını ve burada "içtima ile rüyet" kriterlerinin kullanıldığını belirtti.

Ramazan ve şevval hilalinin belirlenme yöntemi

"İçtima"nın Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultu üzerinde bulunmasını, "rüyet"in ise Ay'ın Dünya etrafındaki hareketine devam ederken içtima konumundan 8 derece açılmasını ifade ettiğini aktaran Eren, Ramazan ve şevval hilalinin de bu hesaplamaya göre belirlendiğini söyledi.

"11 Mart'ta Ramazan ayına başlayacağız"

2016'da düzenlenen Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi'nde alınan kararlarla hilalin görülebilirlik kriterlerinin belirlendiğini bildiren Eren, şu bilgiyi verdi:

Ramazan hilali ilk Atlas Okyanusu ile Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında görülecek. 10 Mart'ta içtima ve rüyet olacak.



Kongre'de alınan kararlara göre, Başkanlığımız dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesine itibar ettiği için Amerika kıtasında görülecek hilalden dolayı dolayı 11 Mart'ta Ramazan ayına başlayacağız.

Suudi Arabistan ile birlikte birçok İslam ülkesinin aynı gün Ramazan'a başlayacağını ümit ettiğini belirten Eren, şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise ilk önce Asya kıtasının doğusunda görüleceğini dile getirdi.

"10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacağız"

Şevval hilali öncesinde 8 Nisan'da içtima, 9 Nisan ise rüyet olacağı bilgisini paylaşan Eren, şöyle dedi:

10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şevval hilali Asya kıtasında görüleceği için, hava muhalefeti olmadığı takdirde rüyet günü olan 9 Nisan'da hem Türkiye'de hem de Mekke'de hilalin görülebileceğini umut ediyoruz.



Dolayısıyla tüm dünyanın Ramazan Bayramı'nı 10 Nisan'da kutlayacağını düşünüyoruz.

Namaz vakit talepleri karşılanıyor

Dünyanın herhangin bir yerinde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanların namaz vakit taleplerini karşıladıklarını dile getiren Eren, şöyle konuştu:

Dünyadaki yaklaşık 9 bin 500 yerleşim yerinin imsakiye bilgilerini web site ve mobil uygulamalarda hizmete sunuyoruz.

Eren, Avusturalya'da Amerika'ya kadar bir çok ülkeye Başkanlığın hazırladığı takvimleri sunduklarını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)