Diyanet imam atamaları 2022 ne zaman? Kaç imam atanacak? İşte şartları...

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımına dair yeni bir gelişme yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, atama bekleyen ve yeni mezun imamlar için sevindiren bir haber verdi.

Erbaş "İmamı olmayan 10 bin camimiz var" diyerek atamam yapılacağını duyrudu.

Atama bekleyen imam ve müezzin adayları 2022'de kaç din görevlisi atanacak? sorusunu araştırıyor.

Peki 2022 imam atamaları ne zaman yapılacak, kaç imam alınacak? İşte 2022 DİB atamalarına dair detaylar...

2022 yılında imam ataması olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Binlerce kişiyi sevindiren açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş 2022'de din görevlisi (imam) alımı yapılacağını açıkladı.

Ali Erbaş açıklamasında Türkiye'de 10 bin camiinin imamsız olduğunu açıkladı. Bu camilere imam atamayı hedeflediklerini belirtene Erbaş "7 bin 800 atama yapacağız" dedi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlık teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.