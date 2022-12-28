Diyanet işe alıyor! 6200 İmam, hatip, müezzin alımı ve başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 bin 200 personel alımı başvuru detaylarını ve şartlarını açıkladı. Peki Diyanet iş başvurusu nasıl yapılır? İmam, müezzin, hatip alımı şartları 2022...

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 6 bin 200 din görevlisi alınacağını açıkladı.

İmam, hatip, müezzin, kayyım gibi branşlarda gerçekleşecek olan Diyanet personel alımı, 2022 KPSS puanı esas alınarak yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyenler, "Diyanet personel alımı" hakkında araştırmalara başladı.

Peki Diyanet personel alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? İşte kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 26.12.2022- 06.01.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Diyanet personel alımı 2022 için adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.

Elektronik ortamdaki başvuru ekranına öğrenim bilgileri gelen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacağından ayrıca il/ilçe müftülüklerine müracaat etmeyeceklerdir.

Diyanet 6 bin 200 personel alımı şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

Branş dağılımı

Kur'an Kursu Öğreticisi - 1300 personel,

İmam-Hatip - 4600 personel,

MüezzinKayyım - 300 personel