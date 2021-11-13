Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılışta ok attı

Antalya’da toplu açılış törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ok atmadaki hünerlerini sergiledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'da toplu açılış törenine katıldı.

Erbaş, Sultan Ahmet Aydın Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi ile Korkuteli ilçesinde yapılan camilerin toplu açılışı töreninde mekanların en hayırlısının cami ve Kur'an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi.

Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Erbaş, “Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun.” diye konuştu.

“KİM Kİ ALLAH İÇİN BİR MESCİT YAPARSA…”

İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını ifade eden Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve son olarak da ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını dile getirdi.

“Kim ki Allah için bir mescit yaparsa Allah cennette onun karşılığı bir makamı ona nasip edecektir.” hadisine atıfta bulunan Erbaş, bu camileri yapan bütün hayırseverlerin Allah Resulü'nün müjdesine nail olduğunu bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Korkuteli'de Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezini gezdi VİDEO

OK ATTI

Konuşmalardan sonra Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, hayırseverlere Kur'an-ı Kerim ve teşekkür plaketi verdi.

Ardından Kuran Kursu, gençlik merkezi ve camilerin açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik merkezini gezen Erbaş, ok atmayı da ihmal etmedi.