Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Aile kurumunu korumak için gayret göstermek zorundayız 'Aile Ahlakı' seminerinde konuşan Ali Erbaş aile müessesinin önemine vurgu yaptı. Erbaş, "Aile kurumunu korumak için daha fazla gayret göstermek zorundayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aile ve dini rehberlik bürolarında görev yapacak vaizlere yönelik İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen "Aile Ahlakı" başlıklı hizmet içi eğitim seminerinin açılışına katıldı.

Seminerde konuşan Erbaş, ailenin insanlık tarihiyle yaşıt ender sosyal kurumlardan biri olduğunu belirtti.

"İnsanın fıtratının, onurunun ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez kurum ailedir." diyen Erbaş, "Bireysel ve toplumsal huzurun gerçekleşmesi ancak sağlam temellere dayanan, sağlıklı bir şekilde işleyen ve hak, sorumluluk ekseninde ortak yaşama bilincini pekiştiren bir aile kurumuyla mümkündür. Ailenin temelleri eğer bu ilkelere dayanmazsa o zaman sağlam bir aileyi nasıl yürütürsünüz? Bu sebeple aile, İslam'ın 'erdemli insan, faziletli toplum' idealinin merkezinde yer alan bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

"Ailenin önemine vurgu yaptı"

Kur'an-ı Kerim ve sünnette ailenin korunmasına büyük önem atfedildiğine işaret eden Erbaş, ailenin, kuruluş aşamasından işleyişine, hukuki çerçevesinden ahlaki boyutuna, iletişim dilinden muaşeret biçimine kadar her alanıyla ilgili hükümler, ilkeler ve ölçülerin vazedildiğini aktardı.

"Aile kurumunu korumak için daha fazla gayret göstermek zorundayız"

Erbaş, aile kurumunun daima birtakım dış etkenlerin tehdidiyle karşı karşıya kaldığının da tarihi bir gerçek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Geçmişten bugüne ailevi değerleri örseleyen, aile kurumunu sarsan ve insanların aile kurma isteklerini hedef alan pek çok yıkıcı etkenden söz edebiliriz. Aile kurumunun önündeki bütün bu engellere ve olumsuzluklara karşı güçlü bir duyarlılık ve farkındalık geliştirmemiz gerekmektedir. Fert ve toplumları ahlaki bunalımlara sürükleyen ve aile kurumunu itibarsızlaştıran bu sorun, insanlığın bekasını tehdit eden büyük tehlike olarak görülmelidir. Böyle bir ortamda aileyi ve ailevi değerleri korumanın hiç de kolay olmadığının altını çizmek isterim. Dolayısıyla işimizin vaktimizden çok olduğu bilinciyle hareket etmek ve aile kurumunu korumak için daha fazla gayret göstermek zorundayız.

İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi'nde 225 kursiyer, 3 gün sürecek seminerde hizmet içi eğitim alacak.