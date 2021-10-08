İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa içerisinde sessiz ibadet etme iznine yönelik açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kararı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum" dedi

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaretlerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir hayırsever tarafından yapılan 0-6 yaş arası Ravza Kur’an Kursu’nun açılışını yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları, veliler ve çocuklar da kursun açılışına katıldı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, konuşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsrail’de bir mahkemenin, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ‘sessizce' ibadet etmelerinin kanuna aykırı olmadığına karar vermesine yönelik soru üzerine Erbaş, İsrail mahkemesinin bu karardan bir an önce geri dönmesi gerektiğini ifade ederek Mescid-i Aksa’nın, İslam mabedi olduğunu ve kıyamete kadar da İslam mabedi olarak kalacağını belirtti.

“KARARI REDDEDİYORUM, KINIYORUM, LANETLİYORUM”

Erbaş, tüm dinlerdeki mabetlerin kutsal olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle İsrail mahkemesinin almış olduğu kararı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum. İnançlarda mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Bizim İslam medeniyetimizde mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mescid-i Aksa bir İslam mabedidir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in 'sessiz ibadet' onayını kınadı VİDEO



Kıyamete kadar da İslam mabedi olarak kalacaktır. Sadece Müslümanların mabetlerinin değil, bizim inancımızda gayrimüslimlerin, Müslümanların dışındaki inançların da mabetlerinin dokunulmazlığı vardır. Nasıl ki Müslümanların gidip Yahudilerin mabetlerinde bu şekilde bir eylem yapması kabul edilemezse Yahudilerin yapmış olduğu, daha doğrusu İsraillilerin yapmış olduğu bu eylem de kabul edilemez. Dolayısıyla bir an önce bu kararlarından vazgeçmelerini ve hep birlikte barışı sağlamamız gerektiğini özellikle düşünüyorum.





“KUDÜS BARIŞIN EVİDİR”

Biz Müslümanlar olarak barışsever insanlarız. Dinimizin adı İslam. Barış anlamına gelmektedir. Kudüs barışın evidir. Barışın yurdudur. Barışın yurdunu bu türlü tarihte pek görülmemiş yeni yeni birtakım gayretlerle barışı bozmak için ortaya çıkarılan bu eylemlere hep birlikte tüm insanlar olarak sadece Müslümanlar olarak demiyorum hangi inançtan olursa olsun hep birlikte karşı çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla inşallah bir an önce bu kararlarından vazgeçerler.”