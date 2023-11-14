İHA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü..
Erbaş'ın 86 yaşındaki annesi Binnaz Erbaş, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altındaydı.
Binnaz Erbaş, bugün tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Cenaze namazı Ordu'da
Erbaş'ın cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ordu Akyazı Uhud Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde toprağa verilecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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